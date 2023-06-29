"موسكو تايمز": اعتقال الجنرال سيرغي سوروفيكين بتهمة دعم تمرد فاغنر

ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن السلطات الروسية اعتقلت الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين بتهمة الخيانة العظمى؛ لتورطه بتمرد مسلح نفذته مجموعة فاغنر، فيما نفى مساعد سوروفيكين ذلك.

ونقلت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية، نبأ اعتقال الجنرال الروسي الذي تدور حوله شبهات بدعم التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة "فاغنر" عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين قوله، إن اعتقال الجنرال سوروفيكين بسبب تمرد فاغنر.

وأضاف "من الواضح أن سوروفيكين اختار الوقوف بجانب بريغوجين خلال التمرد".

وحول مكان احتجاز سوروفيكين، قال المصدر "نحن لا نعلق حتى على هذه المعلومات من خلال قنواتنا الداخلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن سوروفيكين اعتقل، في اليوم التالي لتمرد "فاغنر" الذي تم إحباطه.

وكتب أليكسي فينيديكتوف، رئيس تحرير محطة "Ekho Moskvy" الإذاعية المغلقة، على تيلغرام" أن Surovikin لم يكن على اتصال بعائلته منذ ثلاثة أيام وأن حراسه لا يستجيبون.