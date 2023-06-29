"موسكو تايمز": اعتقال الجنرال سيرغي سوروفيكين بتهمة دعم تمرد فاغنر
ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن السلطات الروسية اعتقلت الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين بتهمة الخيانة العظمى؛ لتورطه بتمرد مسلح نفذته مجموعة فاغنر، فيما نفى مساعد سوروفيكين ذلك.
ونقلت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية، نبأ اعتقال الجنرال الروسي الذي تدور حوله شبهات بدعم التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة "فاغنر" عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع الروسية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين قوله، إن اعتقال الجنرال سوروفيكين بسبب تمرد فاغنر.
وأضاف "من الواضح أن سوروفيكين اختار الوقوف بجانب بريغوجين خلال التمرد".
وحول مكان احتجاز سوروفيكين، قال المصدر "نحن لا نعلق حتى على هذه المعلومات من خلال قنواتنا الداخلية".
وأشارت الصحيفة إلى أن سوروفيكين اعتقل، في اليوم التالي لتمرد "فاغنر" الذي تم إحباطه.
وكتب أليكسي فينيديكتوف، رئيس تحرير محطة "Ekho Moskvy" الإذاعية المغلقة، على تيلغرام" أن Surovikin لم يكن على اتصال بعائلته منذ ثلاثة أيام وأن حراسه لا يستجيبون.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية على عملية الاعتقال المزعومة لسوروفيكين الذي لم يظهر إلى العلن، منذ السبت الماضي.
وأثار اختفاء سوروفيكين تساؤلات وشكوك، في الأوساط السياسية والعسكرية الروسية والغربية، حول الدور الذي لعبه الجنرال الروسي في تمرد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة مؤخرًا.
وعند بدء التمرد، حث سوروفيكين مقاتلي مجموعة "فاغنر" في رسالة علنية على التوقف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم.
وقال سوروفيكين في مقطع مصور نُشر على تطبيق "تيليغرام" يظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية: "أدعوكم إلى التوقف".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء، بأن سوروفيكين كان لديه علم مسبق بأن بريغوجين يخطط للتمرد.
وقال الكرملين عند سؤاله عن التقرير يوم الأربعاء، إن "تكهنات كثيرة" ستظهر في أعقاب الأحداث.
ولكن الحدث الأبرز، هو اختفاء سوروفيكين عن ساحة الأحداث، ولم يعرف له ظهور منذ انطلقت شرارة تمرد "فاغنر" يوم السبت 24 يونيو الجاري، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وأكدت الصحيفة، أن اختفاء سوروفيكين يتزامن مع محاولة بوتين استعادة السيطرة على الأجهزة الأمنية.
وقاد يفغيني بريغوجين زعيم "فاغنر" تمردًا ضد السلطات الروسية، ليصدم العالم حين زحفت قواته عبر الحدود الأوكرانية التي تقاتل فيها، وصولًا إلى ما قبل موسكو بنحو 200 كيلومتر، قبل أن ينهي التمرد بشكل مفاجئ.