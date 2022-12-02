4 قتلى بينهم مهاجمان في تفجير استهدف مقر حزب "حكمتيار" بكابول
قُتل 4 أشخاص بينهم مهاجمان إثر انفجار استهدف اليوم الجمعة، مقر الحزب الإسلامي الذي يقوده "قلب الدين حكمتيار" في منطقة دار الأمان غرب العاصمة الأفغانية كابول.
وأفادت قناة "أخبار أفغانستان" عبر "تلغرام"، أن اثنين من حماية زعيم الحزب قلب الدين حكمتيار "قتلا في التفجير"، فيما قتل اثنان من المهاجمين.
ونقلت القناة عن مصادر قولها إن "المهاجمين، الذين قيل إنهم شخصان، فجروا أولاً باب مدخل مسجد الإيمان التابع للحزب الإسلامي بسيارة مفخخة ثم قتلا في اشتباك مع حراس حكمتيار الشخصيين".
لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن من قبل حركة طالبان للإعلان عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الهجوم
من جهتها نقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، عن مصدر مقرب من "حكمتيار" أن الأخير "لم يصب بأذى".
وأشار إلى أن "المهاجمين كانا يخططان لدخول مسجد يقع في هذا المقر حيث تقام صلاة الجمعة بحضور حكمتيار".