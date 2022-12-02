4 قتلى بينهم مهاجمان في تفجير استهدف مقر حزب "حكمتيار" بكابول

قُتل 4 أشخاص بينهم مهاجمان إثر انفجار استهدف اليوم الجمعة، مقر الحزب الإسلامي الذي يقوده "قلب الدين حكمتيار" في منطقة دار الأمان غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت قناة "أخبار أفغانستان" عبر "تلغرام"، أن اثنين من حماية زعيم الحزب قلب الدين حكمتيار "قتلا في التفجير"، فيما قتل اثنان من المهاجمين.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن "المهاجمين، الذين قيل إنهم شخصان، فجروا أولاً باب مدخل مسجد الإيمان التابع للحزب الإسلامي بسيارة مفخخة ثم قتلا في اشتباك مع حراس حكمتيار الشخصيين".