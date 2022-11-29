صحف عالمية: حذر أمريكي تجاه احتجاجات الصين.. وقتال مستعر شرق أوكرانيا

لا تزال الاحتجاجات التي تشهدها الصين تتصدر عناوين أبرز الصحف العالمية لليوم الثالث على التوالي، وسط تقارير تتحدث عن نجاح السلطات في "إسكات وتحجيم" نطاق المظاهرات لمنع انتشارها على نطاق أوسع.

يأتي ذلك وسط تعامل أمريكي "حذر" تجاه المشهد الصيني، وذلك في ضوء توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وفي أوكرانيا، أوردت الصحف تقارير تكشف عن قتال مستعر في شرق البلاد، مع ورود أنباء عن تعزيزات روسية في الجنوب.

الصين.. "إسكات" الاحتجاجات وتفاعل أمريكي حذر

ذكرت وكالة أنباء" بلومبيرغ" الأمريكية، أن السلطات الصينية تمكنت بشكل كبير من "إسكات"المظاهرات التي تهز البلاد منذ يومين والتي اندلعت احتجاجا على سياسة بكين الصارمة تجاه فيروس كورونا، والمعروفة بـ"صفر كوفيد".