الكرملين: روسيا تجري تحديثاً لـ"عقيدتها" النووية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، نقلًا عن تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، شرعت في تحديث عقيدتها النووية.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي "الرئيس بوتين قال إن العمل جار لجعل العقيدة تتماشى مع الوقائع الحالية".