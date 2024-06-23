كيف يمكن للصين السيطرة على تايوان دون حرب؟

العزل الإلزامي

ولكن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، يحذر من أن هناك طريقًا ثالثًا، وهو الطريق الذي سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات ذات التفكير المماثل مواجهته، وهو العزل الإلزامي.

وذكر تقرير صدر حديثًا عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أنه ومن خلال استخدام تكتيكات "المنطقة الرمادية"، وهي إجراءات أقل بقليل مما يمكن وصفه أعمال حرب، يمكن لخفر السواحل الصيني وما يسمى بالميليشيا البحرية ومختلف وكالات الشرطة والسلامة البحرية البدء في فرض حجر صحي كامل أو جزئي على تايوان، وربما قطع الوصول إلى موانئها، ووقف الإمدادات الحيوية مثل الطاقة من الوصول إلى سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

ووفق المصدر، فقد ظهرت تكتيكات المنطقة الرمادية المتصاعدة للصين بشكل صارخ هذا الأسبوع، عندما اشتبكت سفن خفر السواحل الصينية مع قوارب البحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.

خيارات قوية لبكين

ولكن تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، يقول إن بكين لديها خيارات قوية لا تمكّنها فقط إبقاء جيش التحرير الشعبي الصيني خارج القتال، بل تمكّنها في الواقع من وضع ديمقراطية الجزيرة أو مؤيديها مثل الولايات المتحدة في دور البادئين بالصراع العسكري للحفاظ على الحكم الذاتي لتايوان.

ويشير التقرير إلى أن خفر السواحل الصيني -مثل معظم خفر السواحل حول العالم- يعد وكالة لإنفاذ القانون. وهذا يعني أنه يستطيع إيقاف وتنظيم الشحن حول الجزيرة فيما يسمى بالعزل الإلزامي، وهو يختلف عن الحصار.

ويقول التقرير، إن "العزل الإلزامي هو عملية يقودها إنفاذ القانون للسيطرة على الحركة البحرية أو الجوية داخل منطقة معينة، في حين أن الحصار هو في المقام الأول ذو طبيعة عسكرية"، ويعد القانون الدولي الحصار عملًا من أعمال الحرب.

ويذهب التقرير إلى أن "العزل الإلزامي الذي يقوده خفر السواحل الصيني ليس إعلان حرب ضد تايوان"، ومن شأنه أن يضع الولايات المتحدة في موقف صعب.

وواشنطن ملزمة قانونًا -بموجب قانون العلاقات مع تايوان- بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، كذلك تزوّدها بأسلحة دفاعية.

ولكن إذا تدخلت السفن أو الطائرات العسكرية الأمريكية فيما تقول الصين إنها عملية لإنفاذ القانون، فقد يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تبدأ الأعمال العدائية العسكرية.