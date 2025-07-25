فرنسا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يكافئ حماس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية "على خطأ".

وكتب بارو عبر منصة "إكس"، "لطالما رفضت حماس حل الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة الإرهابية على خطأ. وتقول إن معكسر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، معتبراً أنه "يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي".

وأشار، يوم أمس الخميس، إلى أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وكتب ماكرون عبر منصتي "إكس" و"انستغرام"، قائلًا: "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الجمعة، إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أن الموقف الفرنسي يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.

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ونقل بيان عن نتنياهو قوله إن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى إيجاد وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت إليه غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل، لا للعيش بسلام إلى جانبها".

وتابع نتنياهو: "لنكن واضحين، الفلسطينيون لا يسعون لإقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلًا من إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وحتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، لكن تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف.