الأمن الإيراني يقتل عائلة بتهمة الاقتراب من مركز عسكري

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الخميس في مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط إيران إلى أربعة قتلى، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

يأتي ذلك بعد أن أقدم عناصر حماية أحد المراكز العسكرية على إطلاق النار باتجاه سيارتين مدنيتين اشتبهوا بهما.

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وذكر حاكم مدينة خمين، وحيد براتي زاده، للوكالة الرسمية "إيرنا"، أن ثلاثة مواطنين لقوا حتفهم فورًا، فيما فارق شخص رابع الحياة يوم الجمعة متأثرًا بجراحه.

وأضاف زاده أن الحادث وقع بعد أن اشتبه عناصر الحراسة بسيارتين تمران قرب منشأة عسكرية، ففتحوا النار عليهما.

بدورها، أشارت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني "صدا وسيما" إلى أن الضحايا هم زوجان شابان واثنان من أبنائهما، أحدهما طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وأن شخصين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة، حيث جرى إدخالهما إلى العناية المركزة، ولا تزال حالتهما حرجة.

من جانبه، أعلن الادعاء العام في خمين فتح تحقيق قضائي بالحادث، مؤكدًا أن "أبعاد الحادث لا تزال غير واضحة"، في حين تم الإعلان عن اعتقال العناصر المسؤولين عن إطلاق النار.

وأثار الحادث موجة غضب شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين، لا سيما أن الحادث يأتي في سياق حوادث مماثلة سابقة.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري مقتل شابين في محافظة همدان برصاص عناصر أمنية خلال رحلة في الطبيعة، وتم التعرف عليهما لاحقًا باسم مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي.

كما تعرّضت السيدة آرزو بدري في أغسطس/آب الماضي لإطلاق نار من قبل الشرطة بسبب مخالفتها قانون الحجاب الإجباري، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وتسلّط هذه الحوادث الضوء على تكرار استخدام القوة القاتلة من قبل القوات الأمنية الإيرانية ضد المدنيين، وهو ما يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن غياب المساءلة والشفافية في مثل هذه القضايا.