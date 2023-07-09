إطلاق النار على فلسطينية بعد محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس‎

أطلق حراس أمن إسرائيليون، النار على إمرأة فلسطينية في القدس، حاولت تنفيذ عملية طعن، يوم الأحد، حسب ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن حراس محطة الحافلات في حي الشيخ جراح بالقدس، أطلقوا النار تجاه إمرأة فلسطينية كانت في المحطة.