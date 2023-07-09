إطلاق النار على فلسطينية بعد محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس
أطلق حراس أمن إسرائيليون، النار على إمرأة فلسطينية في القدس، حاولت تنفيذ عملية طعن، يوم الأحد، حسب ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.
وقال شهود عيان إن حراس محطة الحافلات في حي الشيخ جراح بالقدس، أطلقوا النار تجاه إمرأة فلسطينية كانت في المحطة.
وأضاف الشهود أن الرصاص لم يصب المرأة، فهرعت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وقيدت السيدة الفلسطينية واعتقلتها واقتادتها إلى جهة غير معلومة.
كما أفاد الشهود أن الشرطة زعمت في المكان أن السيدة الفلسطينية تحمل سيكينا وحاولت طعن أحد الحراس.
وحتى اللحظة لم تعرف هوية المرأة، ولم تعلن أي جهة عن هوية السيدة الفلسطينية المعتقل.