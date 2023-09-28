بوتين يبحث مع حفتر تطورات الوضع في ليبيا وتعزيز العلاقات

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الوضع في ليبيا، مع المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي.

وشهد لقاء جمع بوتين وحفتر، الذي يزور موسكو حالياً، مناقشة مستجدات التطورات الإقليمية عموماً، بحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بيسكوف قوله "نؤكد حقيقة مثل هذا الاجتماع، في الواقع كان هناك اجتماع مع حفتر وتمت مناقشة الوضع في ليبيا والمنطقة ككل".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف فى مقدمة مستقبلي حفتر، وأجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطنى للدولتين ترحيباً بالضيف.

وكان الجيش الوطني الليبي يوم الثلاثاء قد قال، في بيان، إن حفتر وصل إلى روسيا في زيارة عمل.