"واشنطن بوست": أمريكا تخاطر في تقديم الأسلحة والدعم لإسرائيل

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرًا قالت فيه، إن معاملة إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة تفرض معضلة كبيرة على الإدارة الأمريكية، في وقت بدأت فيه محنة سكان غزة تلقى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة حثيثة من العالم عشية زيارة بايدن إلى المنطقة.

وأضافت أن حصيلة الضحايا المدنيين مرشحة للارتفاع بصورة أكبر في حال شنت إسرائيل هجومها البري المتوقع، وهو ما سيزيد من حجم التحديات أمام إدارة بايدن التي وضعت نفسها مدافعة عن الأعراف العالمية، وسط ما تصفه بهجمات روسيا غير الشرعية على المدنيين في أوكرانيا.

محللون أمريكيون يعتقدون أن إسرائيل تخاطر بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا بعد هجمات الـ11 من أيلول/ سبتمبر، عندما تبنت رد فعل عسكريًّا واسع النطاق قاد في نهاية المطاف إلى ظهور أجيال جديدة تكن العداء الشديد لأمريكا.