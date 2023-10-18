"واشنطن بوست": أمريكا تخاطر في تقديم الأسلحة والدعم لإسرائيل
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرًا قالت فيه، إن معاملة إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة تفرض معضلة كبيرة على الإدارة الأمريكية، في وقت بدأت فيه محنة سكان غزة تلقى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة حثيثة من العالم عشية زيارة بايدن إلى المنطقة.
وأضافت أن حصيلة الضحايا المدنيين مرشحة للارتفاع بصورة أكبر في حال شنت إسرائيل هجومها البري المتوقع، وهو ما سيزيد من حجم التحديات أمام إدارة بايدن التي وضعت نفسها مدافعة عن الأعراف العالمية، وسط ما تصفه بهجمات روسيا غير الشرعية على المدنيين في أوكرانيا.
محللون أمريكيون يعتقدون أن إسرائيل تخاطر بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا بعد هجمات الـ11 من أيلول/ سبتمبر، عندما تبنت رد فعل عسكريًّا واسع النطاق قاد في نهاية المطاف إلى ظهور أجيال جديدة تكن العداء الشديد لأمريكا.
ويحذر خبراء قانونيون أمريكيون من تبعات قانونية ستترتب على توسيع نطاق الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، خاصة مع ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين.
وأشاروا إلى أن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية المنشأ قد تكون له تداعيات جديدة في ظل القوانين المحلية التي تحكم مبيعات الأسلحة الأمريكية، والقوانين الدولية أيضًا التي تحظر منح مساعدات وأسلحة عسكرية لدولة تنتهك قوانين الحرب باستخدام تلك الأسلحة. المشروع له ثلاثة أهداف.
وفي السياق ذاته، أعرب مسؤولون أمريكيون عن ثقتهم بأن إسرائيل ستشن حملة عسكرية مسؤولة، إذا ما حدثت ضربات جوية مثل تلك التي طالت المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة، ينبغي أن تثير تساؤلات صعبة وقاسية لدى المسؤولين المعنيين بالموافقة على صفقات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
الأوروبيون أيضًا في مأزق كبير
الأوروبيون أيضًا في مأزق كبير ويخشون أن يؤدي تضامنهم مع إسرائيل وتجاهلهم لمقتل المدنيين الفلسطينيين إلى تقويض الدعم العالمي للجهود التي تبذلها أوروبا لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
هذا الوضع دفع المسؤولين الأمريكيين إلى إعطاء الأولوية لقضية شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة في مناقشاتهم الأخيرة مع حكومة الحرب الإسرائيلية، حيث طغى الموضوع على أيّ مواضيع أخرى تم مناقشتها بين الطرفين، حسبما قال مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة.
وحذرت مذكرة تم تسريبها من الخارجية الأمريكية وأطلعت عليها الصحيفة، الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام كلمات ومصطلحات مثل "خفض التصعيد"، "وقف إطلاق النار"، "إنهاء العنف الدموي"، و"استعادة الهدوء"، كون هذه الكلمات لا تتوافق مع السياسة الأمريكية الحالية.
المصدر: صحيفة "واشنطن بويت" الأمريكية