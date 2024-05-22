مشاهد جديدة.. اللحظات الأولى للعثور على جثث الرئيس الإيراني ورفاقه (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة توثق اللحظات الأولى للعثور على جثث الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي ورفاقه بعد حادثة تحطم المروحية.
وظهر في مقاطع الفيديو التي نشرها معارضون للنظام الإيراني وصفحات إسرائيلية وصحفيون، أشخاص يبدو أنهم من خدمة الدفاع المدني خلال عثورهم على جثث متفحمة، وسط ركام المروحية المحطمة.
وسقطت المروحية في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي أوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في إقليم أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، لدى عودة الرئيس من زيارة رسمية لمنطقة على الحدود مع أذربيجان لتدشين سد قيز-قلعة سي، وهو مشروع مشترك بين البلدين.
وكانت قد عثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح الاثنين، على حطام متفحم للطائرة الهليكوبتر التي سقطت الأحد، وهي تقل رئيسي ووزير خارجيته، و6 آخرين من الركاب والطاقم بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة مع هبوب عواصف ثلجية.
واحتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين، منذ ساعات الصباح الأولى في شارع "الثورة" وسط العاصمة طهران، انتظارًا لإقامة صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه.