الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صواريخ ومسيّرات حوثية في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقهتا ميليشيا الحوثي اليمنية، الثلاثاء، على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخين "كروز" مضادين للسفن وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن.

وأضافت أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة بدون طيار وصاروخين "كروز" مضادين للسفن وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن.