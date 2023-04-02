بوريل يعلق على تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن: كذبة أبريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن الاتحاد "سيتصدى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر: "تَولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، يستحق أن يكون كذبة نيسان/أبريل".

وأضاف: "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".

وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي السبت لمدة شهر نيسان/ أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها.