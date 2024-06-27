الانتخابات البريطانية.. سوناك يرمي آخر أوراقه لإنقاذ المحافظين

وكان الفارق الملحوظ بين مناظرة الـ "بي بي سي" والمناظرة التي سبقتها هو أن سوناك قضى وقتًا أقل في تحديد ما سيفعله بعد خمس سنوات في السلطة؛ وأكثر من ذلك في اللعب على مخاوف الناخبين بشأن ما ستفعله حكومة حزب العمال بأغلبية كبيرة.

لكن وفي المقابل، سمحت هذه الإستراتيجية لستارمر بتقديم نفسه على أنه رئيس الوزراء الأكثر تفضيلاً، وفي مرحلة ما كان يلقي محاضرة على سوناك؛ وقال ستارمر: "أعتقد أنه يجب عليك إظهار بعض الاحترام للجمهور الذي يريد أن يعرف ما يجب أن أقوله دون أن تزعجني".

التمسك بالحزب

وأكدت الصحيفة أن سوناك لم يكن مهتمًا بتعليقات ستارمر أو ردود فعل الحضور عليها، وكان يُقاتل بشدة؛ لأنه على يقين بأنه لا يوجد ما سيخسره أكثر بعد الآن.

وأردفت الصحيفة بأن سوناك يقامر بقدرته على إقناع بعض ناخبي حزب المحافظين الذين كانوا يشغلون مقاعد المحافظين التي كانت آمنة في السابق، بالتمسك بالحزب، ليس لأنهم يحبونه، ولكن لأنهم قلقون بشأن البديل.

وهذا يمكن أن يُشكل الفارق بين الهزيمة السيئة والهزيمة بشكل عام، وقد يُقلل الأضرار المستقبلية التي ستلحق بحزب المحافظين.