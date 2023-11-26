حماس تعلن أسماء 4 من قادتها العسكريين قتلوا بمعارك شمال القطاع

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل أربعة من قادتها العسكريين في قطاع غزة بينهم قائد لواء الشمال في غزة أحمد الغندور.

وقالت الكتائب في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تيليغرام "تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال".

وإضافة إلى الغندور نعت القسام ثلاثة آخرين وصفتهم بأنهم قادة، وقالت إنهم "استشهدوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى".