تايلاند ترفض وساطة "آسيان" وتكشف خريطة الاشتباكات مع كمبوديا

قالت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الجمعة، إن بانكوك رفضت جهود دول ثالثة للوساطة من أجل إنهاء الصراع مع فنومبينه، وأصرت على أن توقف كمبوديا الهجمات، وأن تحل الوضع من خلال المحادثات الثنائية فقط.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا إن الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولّى الرئاسة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عرضت تسهيل إجراء حوار، لكن بانكوك تسعى إلى حل ثنائي للصراع.

وأضاف نيكورنديج في مقابلة: "لا أعتقد أننا بحاجة، حالياً، إلى أي وساطة من دولة ثالثة"، بحسب رويترز.

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري التايلاندي الأدميرال سوراسانت كونجسيري، اليوم الجمعة، إن الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا جرت في 12 موقعاً على حدودهما المتنازع عليها، مما يشير إلى اتساع نطاق النزاع الذي اندلع منذ يومين.

وأضاف المسؤول العسكري التايلاندي في مؤتمر صحفي أن كمبوديا واصلت استخدام الأسلحة الثقيلة. وذكر الجيش التايلاندي، أمس الخميس، أن اشتباكات جرت في 6 مواقع، بحسب رويترز.