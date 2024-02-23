في ذكرى حرب روسيا وأوكرانيا.. هل تستطيع أوروبا حماية نفسها؟
مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، خصصت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية ملفها الرئيس، حول السؤال الذي تعتبره الأهم وهو: "هل أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها؟".
وقالت رئيسة تحرير "الإيكونوميست"، زاني مينتون بيدوز، التي حضرت مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "جميع من شاركوا في تلك التظاهرة السنوية للأمن الأممي، كان يشغلهم سؤال مُلحّ عما إذا كانت أوروبا جاهزة لحماية نفسها".
وأضافت بيدوز، أن "مرد الإلحاح في السؤال كون الحرب الروسية المتفاقمة في شراستها، يقابلها تردد أمريكي يرعاه الجمهوريون بقوة وإصرار، وبذلك تأتي النتيجة بيّنة عن سوء جاهزية القارة الأوروبية للدفاع عن نفسها عندما تصل الأمور درجة الاستحقاق".
وذكرت أن "وفاة المعارض أليكسي نافالني مع بداية المؤتمر، جاءت بمثابة تذكير عن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاسي".
وتابعت بيدوز: "شهد اليوم التالي انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، في حين يواصل الكونغرس الأمريكي رفض تمرير حزمة الدعم لأوكرانيا، وإذا ما أُضيف لكل ذلك حديث دونالد ترامب عن السماح لروسيا بأن تفعل ما تشاء مع أعضاء الناتو (الجانحين)، فإنه سيتبين أن الأمن الأوروبي لا يبدو مستتبا على الإطلاق".
أوروبا دون أمريكا
وفي ملف عنونته بـ"الأمن الأوروبي المختل"، نشرت الصحيفة إحاطة متعمقة حول كيف يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها دون أمريكا، بالإضافة إلى مقالات حول كيف أصبح الجواسيس الروس أكثر خطورة من أي وقت مضى، وما إذا كان مستقبل الجيش الأمريكي يكمن في أوروبا أو آسيا.
وترى "الإيكونوميست"، أن "المشكلة ببساطة، تتمثل في أن الترتيبات الأمنية القائمة على حلف شمال الأطلسي، والتي انبثقت عن الحرب العالمية الثانية ـ والتي حالت دون وقوع حرب ثالثة ـ تشكل جزءاً كبيراً من نسيج أوروبا؛ الأمر الذي يجعل إعادة صياغتها مهمة صعبة".
وتابعت: "يتعين على زعماء أوروبا أن يتخلصوا بشكل عاجل من شعورهم بالرضا عن الذات، وهذا يعني رفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ عقود من الزمن، واستعادة التقاليد العسكرية المهملة في أوروبا، وإعادة هيكلة صناعات الأسلحة والاستعداد لحرب محتملة، وهي مستحقات لم يبدأ العمل الأوروبي بها إلا بالكاد".
فعالية العقوبات
وتحت عنوان "العقوبات ليست السبيل لمحاربة فلاديمير بوتين. ليس هناك بديل عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، استحضرت "الإيكونوميست" كيف أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، يتجادل المشرعون في واشنطن حول ما إذا كانوا سيواصلون إرسال المساعدات العسكرية، وأصبحت لدى أمريكا شكوك أقل بشأن حملتها المالية ضد فلاديمير بوتن".
وأضافت الصحيفة: "بعد أن استهدفت الولايات المتحدة الكيانات الروسية، فإنها تهدد بفرض عقوبات ثانوية على المحرضين الأجانب".
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال البيت الأبيض، إنه سيضع نظام الدولار خارج نطاق أي بنك يساعد روسيا في الوصول إلى السلع الحساسة.
وبعد الوفاة الغامضة لأليكسي نافالني، زعيم المعارضة الرئيس في روسيا، في السجن، كان من المقرر أن تعلن واشنطن عن عقوبات جديدة في 23 فبراير/شباط.
وقبل ذلك بيومين، وافق الاتحاد الأوروبي على الجولة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف أيضًا الشركات الصينية التي يتبين أنها تساعد جهود بوتين الحربية.
لكن "المشكلة هي أن العقوبات لا تعمل بشكل جيد"، كما تقول الصحيفة.
واختصرت بيدوز تغطية المجلة حول الذكرى الثانية لبدء الحرب بالقول: "روسيا أصبحت أكثر خطورة، وأصبحت أمريكا أقل موثوقية، فيما أوروبا ما زالت غير مستعدة".