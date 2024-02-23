في ذكرى حرب روسيا وأوكرانيا.. هل تستطيع أوروبا حماية نفسها؟

مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، خصصت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية ملفها الرئيس، حول السؤال الذي تعتبره الأهم وهو: "هل أوروبا مستعدة للدفاع عن نفسها؟".

وقالت رئيسة تحرير "الإيكونوميست"، زاني مينتون بيدوز، التي حضرت مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "جميع من شاركوا في تلك التظاهرة السنوية للأمن الأممي، كان يشغلهم سؤال مُلحّ عما إذا كانت أوروبا جاهزة لحماية نفسها".

وأضافت بيدوز، أن "مرد الإلحاح في السؤال كون الحرب الروسية المتفاقمة في شراستها، يقابلها تردد أمريكي يرعاه الجمهوريون بقوة وإصرار، وبذلك تأتي النتيجة بيّنة عن سوء جاهزية القارة الأوروبية للدفاع عن نفسها عندما تصل الأمور درجة الاستحقاق".

وذكرت أن "وفاة المعارض أليكسي نافالني مع بداية المؤتمر، جاءت بمثابة تذكير عن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاسي".

وتابعت بيدوز: "شهد اليوم التالي انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، في حين يواصل الكونغرس الأمريكي رفض تمرير حزمة الدعم لأوكرانيا، وإذا ما أُضيف لكل ذلك حديث دونالد ترامب عن السماح لروسيا بأن تفعل ما تشاء مع أعضاء الناتو (الجانحين)، فإنه سيتبين أن الأمن الأوروبي لا يبدو مستتبا على الإطلاق".