تقرير: الإقرار بالفشل الاستخباري في هجوم حماس سابقة إسرائيلية

أبرز موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الإقرار الإسرائيلي بفشل جهاز الاستخبارات في توقع هجوم حماس الأخير، مؤكدًا أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي، سواء أكان سياسيًّا أم عسكريًّا، مسؤوليته الكاملة عمَّا تعدها إسرائيل كارثة لحقت بها، لا تقل عن تلك التي هزتها في تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

وأشار الموقع إلى إعلان قائد شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي (أمان)، اللواء أهارون حاليفا، أنه المسؤول عن الإخفاق الذي شهدته إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، جراء عملية "طوفان الأقصى"، حين نجحت فصائل فلسطينية في اقتحام السياج الأمني ونقل عشرات الإسرائيليين إلى قطاع غزة.