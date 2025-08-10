زعماء أوروبيون: "الطريق إلى السلام" في أوكرانيا يمر من كييف

قال الزعماء الأوروبيون الرئيسون إن "الطريق إلى السلام" في أوكرانيا لا يمكن أن يتقرر دون كييف، وإن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف إطلاق النار أو الحد من الأعمال القتالية.

وأصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانًا مشتركًا قالوا فيه إنهم لا يزالون ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة.

وأضافوا "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وصدر البيان بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويعتزم ترامب لقاء بوتين بألاسكا في الـ15 من أغسطس/ آب، قائلًا إن الأطراف، بما فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قريبة من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأكد الزعماء الأوروبيون أن "نهجًا يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي" وحده كفيل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورحب البيان بـ"جهود الرئيس ترامب لوقف المذبحة في أوكرانيا"، مضيفًا: "نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسيًّا، وأيضًا من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال عمل تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها".

من جهة أخرى، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي رفضه التخلي عن أراض أوكرانية وضرورة إشراك بلاده في أي تسوية للحرب مع موسكو، وذلك بُعيد الإعلان عن قمة بين نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الامريكي والروسي في الـ15 من آب/أغسطس في ولاية ألاسكا الأمريكية، في إطار جهود ترامب لإنهاء الحرب التي أشعلتها روسيا في شباط/فبراير 2022.

وبما أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة النقل "غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا، فإنه لا يخشى إلقاء القبض عليه في هذه المنطقة الواقعة في أقصى الشمال الغربي للقارة الأمريكية.

وستعقد هذه القمة المنتظرة مِن دون زيلينسكي الذي لا يزال يُطالب بالمشاركة.

وحذّر الرئيس الأوكراني في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي من أن "أي قرار ضدنا، من دون أوكرانيا هو أيضًا قرار ضد السلام ولن يحقق شيئًا"، مؤكدًا أن "الأوكرانيين لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل".

وشدد الرئيس الأوكراني في كلمته المسائية السبت على أنه "يجب أن تكون هناك نهاية عادلة لهذه الحرب، وعلى روسيا أن تنهي الحرب التي بدأتها".