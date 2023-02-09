القضاء الإيراني يتهم الإصلاحي موسوي بالارتباط بمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني إيراني مطلع لم تكشف عن هويته قوله، "وفق معلومات موثوقة"، إن "دعوة مير حسين موسوي لكتابة دستور جديد في إيران، ألمه بذلك أمير أرجمند، وقد لوحظت آثار هذا الانتقال خطوة بخطوة وتدريجياً في البيانات السابقة المنسوبة إلى موسوي".

وقالت وكالة أنباء القضاء إنه "من المقرر أن يكون برنامج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة القادم لموسوي، هو تعيين أمير أرجمند الممثل الرئيسي للمنظمة".

وأرجمند هو مستشار مير حسين موسوي، الذي غادر إيران بعد الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009، ويعيش في فرنسا، وزعمت وكالة أنباء القضاء أن أمير أرجمند مرتبط بمنظمة مجاهدي خلق من خلال شقيقه "منصور".

ودعا مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، السبت الماضي، إلى إجراء استفتاء وتعديل الدستور، مضيفاً أن "إيران والإيرانيين في حاجة ومستعدون لتحول جذري ترسم خطوطه الأساسية المرأة النظيفة والحياة وحركة الحرية".