لافروف يبحث مع نظيره التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا ودعم كييف عسكريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن " لافروف وفيدان بحثا اخر التطورات والمستجدات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك عودة (قادة آزوف) من إسطنبول إلى كييف".

واضافت، أن "لافروف أكد لنظيره التركي أن مواصلة تسليم المعدات العسكرية لنظام كييف سيؤدي إلى عواقب سلبية".

وأشارت إلى أن الوزيرين أكدا ضرورة الحفاظ على "الثقة المتبادلة في العلاقات بين موسكو وأنقرة".