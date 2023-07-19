كييف: هجوم روسي يدمر البنية التحتية لتصدير الحبوب بميناء "تشورنومورسك"

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي اليوم الأربعاء إن جزءا "كبيرا" من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا تضرر جراء هجوم روسي.

وأضاف أن الهجوم دمر أيضا 60 ألف طن من الحبوب في الميناء كان من المفترض تحميلها وشحنها وفق اتفاق تصدير حبوب عبر البحر الأسود قبل 60 يوما.

وقال سولسكي على تطبيق تيليجرام "الهجوم الليلي أخرج جزءا كبيرا من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك من الخدمة".

ونفذت روسيا هجمات على أوديسا وعلى تشورنومورسك القريبة منها بعد انسحابها من اتفاق الحبوب يوم الاثنين. وهو اتفاق سمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقالت أوكرانيا إن تلك الهجمات تعمدت استهداف البنية التحتية للميناء وأرصفة تصدير الحبوب.