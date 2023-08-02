وسط تلويح باستخدم القوة ضد انقلابيي النيجر.. قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون في أبوجا

أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، في بيان، أن رؤساء أركان جيوشها سيعقدون اجتماعا في العاصمة النيجيرية أبوجا على مدار 3 أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء، لنقاش الوضع السياسي في النيجر، وبحث إمكانية التدخل عسكريا هناك مع قرب انتهاء مهلة الأسبوع التي منحتها قمة المجموعة لانقلابيي النيجر.

ويأتي اجتماع قادة الجيوش بعد أيام من عقد قادة دول المجموعة قمة استثنائية في أبوجا الأحد الماضي، أدانوا فيها المحاولة الانقلابية في النيجر ومنحوا قادة الانقلاب مهلة مدتها أسبوع واحد لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم والعودة للنظام الدستوري.