"انتصار كبير".. تايلاند ترحب برسوم ترامب

رحّبت تايلاند اليوم الجمعة بقرار واشنطن خفض الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات التايلاندية من 36% إلى 19%، معتبرة هذه الخطوة "انتصارا كبيرا".

وقال المتحدّث باسم الحكومة التايلاندية جيرايو هوانغساب في بيان: "هذه مقاربة مربحة للجانبين تهدف إلى الحفاظ على القاعدة التصديرية والاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد لتايلاند"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان ترامب وقع في وقت سابق الخميس على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول.