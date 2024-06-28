بوتين حاضر "بقوة" في مناظرة بايدن وترامب

في أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، الخميس، طغى اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحديث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وبشكل متكرر، وردت الإشارة إليه أكثر من 12 مرة، خلال ساعة ونصف الساعة، بينما كانا يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية، وفق "رويترز".

وقال ترامب عن بايدن في بداية سلسلة من المشادات بين المرشحين بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة: "لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس ... يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدًا".

وقال بايدن عن ترامب: "استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس".

وهيمنت على المناقشات بشأن الصراع في أوكرانيا كيفية إنهاء الحرب هناك والجدل بشأن الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي وما إذا كانت الدول الأوروبية تساهم بما يكفي في الجهود ضد الغزو الروسي.