إيران تصف اتهامات ترامب بـ"الفارغة" سياسيا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، استناد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقابلة قديمة للنائب الإيراني السابق علي مطهري بشأن البرنامج النووي الإيراني، واصفاً ذلك بأنه دليل على "فراغ ادعاءات ترامب السياسية".

وقال بقائي في منشور على منصة "إكس"، إن ترامب "يتجاهل بشكل متعمد شهادة مدير استخباراته أمام الكونغرس في مارس/آذار 2025، التي أكدت أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ويستند بدلاً من ذلك إلى تحليل شخصي لمواطن إيراني عام 2022"، مضيفاً أن ذلك يثبت "الطبيعة السياسية وغير الواقعية لاتهاماته".

وجاء رد الخارجية الإيرانية بعدما نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" مقطعاً من مقابلة قديمة لمطهري قال فيها: "دخلنا النشاط النووي بهدف تصنيع القنبلة، ولو استطعنا الحفاظ على السرية واختبار القنبلة لكان الأمر قد انتهى، وكان يجب أن نواصل ما بدأناه حتى النهاية".

من جانبه، رد مطهري عبر حسابه في "إكس"، مؤكداً أن تصريحاته كانت "رأيًا شخصيًا" خلال فترة لم يكن فيها مسؤولا عن الملف النووي ولا نائبا في البرلمان، معتبراً أن استناد ترامب إلى كلام "فرد عادي لا يشغل منصبا رسميا" يعكس "غياب الأدلة الحقيقية" لديه.

وختم مطهري بالقول: "الأجدر بترامب أن يفكر في دفع التعويضات لإيران، وأن يكفّ عن قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة".