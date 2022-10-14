بريطانيا: قوات تدعمها روسيا تتقدم نحو بلدة في شرق أوكرانيا

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية، نحو وسط بلدة باخموت الإستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبي البلدة.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية، أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة "فاجنر"، من المرجح أن تظل مشاركة بكثافة في القتال في باخموت.

وقالت الوزارة، إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وحققت تقدما بطيئا للغاية.