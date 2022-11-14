الأمن الإيراني يطلق النار على محتجين داعمين للسجين السياسي حسين رونقي

وأعلن حسن رونقي كذلك أن "القضاء ووزارة الاستخبارات وهيئة السجون والمدعي العام في إيفين ومكتب المرشد علي خامنئي، مسؤولون عن أي شيء حدث لشقيقه".

ولم تقدم سلطات السلطة القضائية حتى الآن إيضاحات بشأن هذه التقارير ووضع حسين رونقي الذي حكم عليه بالسجن عدة مرات في السنوات الماضية.

وفي 24 من أيلول/سبتمبر الماضي، وخلال الأيام الأولى للاحتجاجات على مستوى البلاد، داهمت عناصر الأمن منزله مرة أخرى، لكنه تمكن من الفرار.

وبعد أيام قليلة، قدم حسين رونقي نفسه إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين برفقة محاميه، ومنذ ذلك الحين يقبع في السجن على الرغم من تدهور حالته البدنية.

وحسين رونقي من مواليد عام 1985 في مدينة "ملكان" التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، ونشأ في عائلة متدينة مع ثلاثة أشقاء، وكان طالب برمجيات حاسوب في جامعة مدينة آراك وسط إيران.

كما إنه ناشط في مجال حقوق الإنسان وناشط مدني ومدون وصحفي وسجين سياسي، وكان له حضور نشط في الشبكات الاجتماعية وكان قد تم اعتقاله سابقًا، كما بذل جهودًا لمحاربة الرقابة المفروضة على شبكة الانترنت في مجال البرمجة، وبناء مدونة وتوفير أسباب لتجاوز حاجز الحجب، وكان سابقًا مسجونًا لمدة خمس سنوات لهذا السبب.

وتم اعتقاله مؤخرا أثناء الاحتجاجات التي عمت إيران عقب وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي شرطة الآداب في طهران، بعد مقابلة له على قناة إيران الدولية المعارضة التي تبث من لندن.