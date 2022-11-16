ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وقال ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا، إن "عودة امريكا تبدأ الآن"، مضيفا أنه "سيضمن" عدم حصول بايدن على "أربعة أعوام أخرى" لأن "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدث ترامب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية.

وقال ترامب أمام حشد من أفراد أسرته والمتبرعين "من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وقدّم ترامب أوراق ترشحه الجمعة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قبل إعلانه من منتجع مارالاغو بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض مجددا.

ويتوقع أن تمهد أوراق ترامب التي تم تقديمها أمام هيئة الانتخابات الفدرالية الأمريكية لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

وسيكون هذا ثالث ترشّح لترامب إلى السباق نحو البيت الأبيض. وعلى الرغم من أنّه لا يمكن إنكار تأثيره على الحزب الجمهوري، إلّا أنّ الرئيس الجمهوري السابق خرج الثلاثاء الماضي ضعيفًا من انتخابات منتصف الولاية التي أثارت خيبة أمل لدى كثير من أعضاء حزبه.

وأفادت صحيفة أمريكية أن إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، خوضه انتخابات الرئاسة، عام 2024، يثير قلق الجمهوريين.

وقالت "ذا هيل": "إذا كان ترامب قد قرر بالفعل أنه يترشح للرئاسة مرة أخرى، فإن المشرّعين، وخبراء الإستراتيجيات الحزبية، يخشون من أن يصبح ذلك دافعًا رئيسًا للديمقراطيين للمشاركة والتصويت في ولاية أمريكية خسرها ترامب بفارق ضئيل في العام 2020".

وأوضحت الصحيفة أن "بعض أعضاء الحزب الجمهوري أصبحوا يدعون علنًا الحزب إلى التخلي عن ترامب تمامًا في أعقاب انتخابات التجديد النصفي".

ونقلت "ذا هيل" عن حاكم ولاية نيو هامبشاير كريس سونونو الذي فاز بسهولة في إعادة انتخابه، يوم الثلاثاء، قوله، إن اعلان ترامب مشاركته في انتخابات، عام 2024، في وقت مبكر جدًا "قرار سخيف".

وأضاف سونونو: "أعتقد أن ما لا يفهمه الرئيس السابق هو أنه إذا أعلن فلن يبقي أي شخص خارج السباق، لكن لن يعلن أي شخص آخر حتى الصيف أو الخريف لمجموعة من الأسباب بما فيها جمع التبرعات، وغير ذلك سيكون الأمر محرجًا للغاية بوجوده فقط في الانتخابات، لن يهتم أحد حقًا وسيكون الأمر غريبًا".