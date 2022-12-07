الكرملين: ميزانية أمريكا للإنفاق العسكري "تصادمية" تجاه روسيا

قال الكرملين، اليوم الأربعاء إن مشروع قانون أمريكي للإنفاق على المساعدات العسكرية يتضمن تقديم 800 مليون دولار لأوكرانيا وأقره مشرعون أمريكيون يوم الثلاثاء "تصادمي" تجاه روسيا.

وفي اتصال مع صحفيين، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن "الوثيقة التي جرى إقرارها ذات طبيعة تصادمية للغاية فيما يتعلق ببلدنا".