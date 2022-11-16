المجر تعتبر تصريحات زيلينسكي بشأن صاروخ سقط في بولندا "غير مسؤولة"

قالت الحكومة المجرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعطى "مثالا سيئا" بقوله إن الصاروخ الذي قتل شخصين في قرية بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا روسي.

وقال غيرجيلي غولياس رئيس مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للصحافيين "في مثل هذا الموقف يتحدث زعماء العالم بمسؤولية" لكن "الرئيس الأوكراني، باتهامه الروس فورا، كان مخطئا، إنه مثال سيئ" مرحبا بالموقف الحذر لبولندا والولايات المتحدة.

واعتبرت وارسو أنه "من المحتمل جدا" أن يكون صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات، وهي فرضية ردّدها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والبيت الأبيض.

لكن بالنسبة إلى زيلينسكي، الصاروخ "روسي"، وقال في تصريحات متلفزة: "لا شك لدي بأنه ليس صاروخنا".

وتربط رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحريص على الحفاظ على علاقات وثيقة مع الكرملين، علاقة متوترة مع زيلينسكي، في حين يدين الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال غولياس: "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الحرب، من دون حرب، لم تكن ستكون هناك ضربات صاروخية في بولندا".