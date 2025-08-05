واشنطن بوست: ترامب خسر حربه التجارية أمام الصين

تذهب عدّة مؤشرات إلى أن الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد الصين في يناير/ كانون الثاني الماضي، تتجه نحو "فوز بكين"، وفق تحليل لصحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن هناك "أدلة قاطعة" تؤكد أن ترامب يخسر الحرب التجارية مع بكين، مشيرة إلى نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 5.3% في النصف الأول من العام، بينما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.25% فقط.

كما لفتت إلى "فشل ترامب في انتزاع تنازلات كبيرة من بكين"؛ فعلى الرغم من أن معظم الدول رضخت للتنمر التجاري الأمريكي، إلا أن الصين لم تفعل ذلك"، وفق تعبيرها.

واضطرّ ترامب إلى "هدنة" في الحرب التجارية مع الصين بعد "الأهداف العديدة" التي سجّلتها، إذ ترى "واشنطن بوست" أن هذا القرار كان صائباً من الرئيس الأمريكي، أي التراجع عن مواجهة مكلفة قبل أن تلحق بكين أضراراً بالغة بالاقتصاد الأمريكي.

لكن "واشنطن بوست" تستدرك أنه حتى مع تلك الهدنة، فإن "الضرر الناجم عن سياسات ترامب لا يمكن تخفيفه"، مشيرة إلى أن ستة أشهر من "العبث" أكدت بوضوح أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يشكل تحدياً لقوة الصين المتنامية، أو حتى أن يعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

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وذهبت إلى أن "زيادات ترامب في الرسوم الجمركية، وتخفيضات الميزانية، وقيود الهجرة تُضعف أمريكا، وتُعزز، عن غير قصد، قوة منافسها الرئيس، الصين".

خسارة الحلفاء

بينما كان ترامب يسعى إلى مصالحة بكين، كان يُنفّر حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتهديداته المتقلبة بفرض رسوم جمركية، وآخر المتضررين هي الهند، الشريك الرئيس لواشنطن في مواجهة الصين.

وقالت الصحيفة إن هذه الرسوم الجمركية الفادحة تهدد بإلغاء عقود من الجهود التي بذلتها الإدارات الأمريكية، بما في ذلك إدارة ترامب الأولى، لجذب الهند إلى فلك الولايات المتحدة؛ فيما هناك مؤشرات على مصالحة بين نيودلهي وبكين، كان ترامب سببًا فيها.

وأبرم ترامب اتفاقيات مع شركاء رئيسيين آخرين للولايات المتحدة في المنطقة لفرض ضرائب على صادراتهم بمعدل أقل مما هدد به في نيسان؛ ولكنه لا يزال أعلى بكثير مما واجهوه في بداية العام. كما فرض رسوماً جمركية بنسبة 20% على فيتنام وتايوان، و19% على إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، و15% على اليابان وكوريا الجنوبية.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن استهداف ترامب للحلفاء والشركاء الرئيسيين لواشنطن "هدية" للصين، التي "لطالما كان مصدر ضعفها هو الخوف الذي تُولّده بسلوكها العدواني، وعدم احترامها للدول الأخرى".

وأضافت الصحيفة أن "أمريكا ترامب تُحاكي سياسة الصين السابقة إلى حدٍّ كبير، وتدفع ثمن ذلك في الرأي العام العالمي"، مشيرةً إلى أن مركز "بيو" للأبحاث كشف في استطلاع حديث شمل 24 دولة، أن "النظرة إلى الولايات المتحدة أصبحت أكثر سلبية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، بينما أصبحت النظرة إلى الصين أكثر إيجابية بشكل طفيف".

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في الدول ذات الدخل المرتفع التي شملها الاستطلاع، يُبدي 32% الآن نظرة إيجابية إلى الصين، مقارنةً بـ 35% يحملون نظرة إيجابية إلى الولايات المتحدة، وهو تقارب تصفه "واشنطن بوست" بـ"الصادم".