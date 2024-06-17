9 دول طوّرت ترساناتها.. التحشيد النووي يضع العالم أمام سيناريوهات مرعبة

حذّر باحثون من أن 9 دول نووية تعمل على تحديث ترسانتها؛ ما يسرّع نسق السباق نحو التسلح النووي ويضع العالم أمام سيناريوهات مُرعبة، مع تصاعد التوترات وتدهور العلاقات على أكثر من جبهة.

وقال مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ويلفريد وان، في بيان، إنّ "الأسلحة النووية تلعب اليوم دورًا بارزًا، لا سابق له في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة".

وأشار المعهد إلى أن روسيا أعلنت في فبراير 2023 أنها ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت" الجديدة لعام 2010، "آخر معاهدة متبقية للحد من القوى النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية"، إضافة إلى إجراء موسكو تدريبات تكتيكية على أسلحة نووية بالقرب من الحدود الأوكرانية في مايو الماضي.

نشر وتحديث

وأكد المعهد أن البلدان التسع المسلحة نوويًّا في العالم واصلت أيضا "تحديث ترساناتها النووية ونشر العديد منها أنظمة أسلحة نووية جديدة أو ذات قدرة نووية في عام 2023". وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل.

ووفقا لتقرير المعهد، فإنه من بين ما يقرب من 12121 رأساً حربيًّا نوويًّا موجودًا في جميع أنحاء العالم، كان حوالي 9585 منها متاحًا للاستخدام المحتمل، فيما أبقي نحو 2100 منها في "حالة تأهب تشغيلي قصوى" لتحميلها على صواريخ باليستية.