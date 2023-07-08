500 يوم على أزمة أوكرانيا.. أبرز محطات أشرس حروب القرن

لم يكن يخطر على بال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما أعلن عن "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، أن تتحول إلى أشرس حرب في القرن الواحد والعشرين، مع دخول يومها الـ 500.

يستعرض التقرير التالي أبرز محطات هذه الحرب الطاحنة التي لم تكن كارثية على روسيا وأوكرانيا فحسب بل على العالم أجمع، لما لها من تداعيات على أسواق الطاقة والغذاء والاستقرار داخل الدول.

شرارة البداية

أعلن الرئيس الروسي، فجر يوم الخميس 24 شباط/فبراير 2022، ما أسماها "عملية عسكرية خاصة" لحماية سكان إقليم دونباس الانفصالي شرقي أوكرانيا بعد أيام من إعلان استقلالهما من جانب واحد، إلى جانب تدمير سلاح من وصفهم بـ"النازيين".