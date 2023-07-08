500 يوم على أزمة أوكرانيا.. أبرز محطات أشرس حروب القرن
لم يكن يخطر على بال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما أعلن عن "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، أن تتحول إلى أشرس حرب في القرن الواحد والعشرين، مع دخول يومها الـ 500.
يستعرض التقرير التالي أبرز محطات هذه الحرب الطاحنة التي لم تكن كارثية على روسيا وأوكرانيا فحسب بل على العالم أجمع، لما لها من تداعيات على أسواق الطاقة والغذاء والاستقرار داخل الدول.
شرارة البداية
أعلن الرئيس الروسي، فجر يوم الخميس 24 شباط/فبراير 2022، ما أسماها "عملية عسكرية خاصة" لحماية سكان إقليم دونباس الانفصالي شرقي أوكرانيا بعد أيام من إعلان استقلالهما من جانب واحد، إلى جانب تدمير سلاح من وصفهم بـ"النازيين".
كانت المعارك سريعة نوعًا ما واستطاعت القوات الروسية أن تسيطر على مساحات واسعة جنوب وشرقي البلاد، لكنها تعثرت في هجومها على كييف وتحولت أهداف الحرب وفصولها.
هجوم كييف
استمر الهجوم الذي بدأ 24 شباط/فبراير، شهرًا واحدًا، وأسفر عن أول تعثر روسي في الحرب، وإعطاء القوات الأوكرانية دفعة معنوية قوية إلى جانب تحول في الدعم الغربي لكييف وزيادة عزيمتهم في هزيمة موسكو.
إذ ظهرت في هجوم كييف تأثيرات الأسلحة الغربية التي زودت بها أوكرانيا وكان من بينها صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدروع والطائرات المسيرة بدون طيار والصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطائرات.
لعبت هذه الأسلحة دورًا في إلحاق خسائر فادحة في القوات المهاجمة، ما دفع موسكو إلى الانسحاب من محور كييف والعودة لتركيز عملياتها على الشرق والجنوب.
حصار ومعركة ماريوبول
كان اسم هذه المدينة على بحر آزوف شرقي أوكرانيا، أول الأسماء التي حفظت في ذاكرة الحرب، لما شهدته من حصار ومعارك بدأت ثاني أيام الحرب واستمرت حتى 20 أيار /مايو من العام 2022، انتهت بسيطرة القوات الروسية وأسفرت عن تدمير المدينة وسقوط آلاف القتلى والجرحى.
محطة زابوريجيا النووية
سيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية أوائل شهر آذار/مارس من العام الماضي، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وتؤمن محطة زابوريجيا خمس احتياجات أوكرانيا من الكهرباء، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 6 آلاف ميغاوات، وهي تكفي لنحو 4 ملايين منزل.
أصبحت هذه المحطة عنوانًا للمخاوف من "تسرب نووي وإشعاعي" في أوروبا وسط قلق عالمي متزايد بشأنها.
العقوبات الغربية ضد روسيا
وقعت روسيا تحت عقوبات غربية شديدة بالتزامن مع حرب أوكرانيا وكانت هذه العقوبات على شكل حزم موزعة على النحو التالي:
- تجميد أصول نحو 350 مليار دولار من أصول روسيا في الخارج، وهو ما يقدر بنصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.
- فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتحويل المالي.
- فرض عقوبات على رجال أعمال روس وشخصيات مقربة من الرئيس الروسي وتجميد أصولهم ومصادرة ممتلكاتهم في الدول الغربية.
- انسحاب شركات كبرى من روسيا.
- فرض قيود على صادرات روسيا من الحبوب والنفط والغاز وصولًا إلى تحديد سقف سعري للخام الروسي.
- فرض عقوبات على واردات روسيا من التكنولوجيا وأشباه الموصلات وكل ما يشتبه بأنه يدخل في صناعة الأسلحة.
- بعد ضغوط أمريكية قبل المستشار الألماني أولاف شولتس، بتجميد عملية الموافقة على فتح خط "نورد ستريم 2" لتصدير الغاز الروسي نحو أوروبا.
سببت هذه العقوبات تداعيات قوية على الاقتصاد الروسي والاستقرار المالي والنقدي فيها.
اتفاق الحبوب
تمكنت جهود قادتها تركيا والأمم المتحدة من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاقية تسمى "مبادرة البحر الأسود" بهدف تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج بعد توقفها لأشهر عديدة بسبب الحرب.
وخففت هذه المبادرة التي وقُعت في 22 تموز/يوليو عام 2022، من أزمة غذاء ومجاعة في عدد من دول العالم كانت تعتمد بشكل أساسي على الحبوب الأوكرانية.
تعرض هذا الاتفاق للعديد من الانتكاسات والتوقف ومدد العمل به أكثر من مرة، فيما يشهد حاليًا خطر تجميده من قبل روسيا لعدم الوفاء بالتزاماتها من الاتفاق.
استفتاءات الضم
أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي، استفتاءات لضم 4 مناطق أوكرانية هي لوغانسك ودونتيسك وزابوريجيا وخيرسون، إلى روسيا.
اعتبر الغرب نتيجة هذه الاستفتاءات بالـ"الزائفة" ورفض الاعتراف بنتائجها.
إخفاقات روسية في الميدان
ساهمت هجمات مضادة للقوات الأوكرانية بانسحاب القوات الروسية من محور خاركيف شمال شرق البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي، وسيطرت كييف على مساحات كبيرة في خيرسون التي ضمتها روسيا ومناطق أخرى.
تفجير جسر كيرتش القرم
تعرض جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 بروسيا، صبيحة 8 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى تفجير شديد.
تسبب التفجير بأضرار في خط السكك الحديدية وانهيار جزأين من نصف الطريق.
اعتبرت موسكو الهجوم إرهابيًا دبرته المخابرات الأوكرانية وتوعدت برد عنيف.
قصف البنى التحتية في أوكرانيا
بعد أيام تعرضت جميع المدن الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف إلى هجمات صاروخية روسية هي الأعنف منذ بدء الحرب، وذلك ردًا على تفجير الجسر.
ودمر القصف الروسي بنى تحتية ومنشآت حيوية للطاقة والمياه، وقالت إن أي هجوم أوكراني سيقابل برد أعنف.
طائرات شاهد الإيرانية
ظهرت خلال الهجمات الروسية طائرت مسيرة انتحارية من طراز شاهد إيرانية الصنع، وسط اتهام بدعم إيراني لروسيا في إطار الحرب، وهو ما نفته طهران.
زيادة تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مساعداتهم العسكرية إلى أوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني وتم رفع حدة هذه المساعدات لتشمل بطاريات دفاع جوي على شاكلة "باتريوت" الأمريكي، وأنظمة صواريخ بعيدة المدى مثل "ستور شدو" ومعدات استطلاع وطائرات بدون طيار.
كما زودت أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية ومركبات وعربات مدرعة مختلفة وذخائر وصواريخ مختلفة يتحوي بعضها إلى "يورانيوم مستنفذ" لمساعدة أوكرانيا في هجومها المضاد الذي بدأ لاحقًا.
ولا تزال الأسلحة الغربية تتوافد إلى أوكرانيا وكان آخرها الذخائر العنقودية مقدمة من قبل الولايات المتحدة، بحجم إنفاق عسكري طوال 500 يوم يزيد عن 100 مليار دولار.
مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي
في آذار /مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا.
محاولة اغتيال بوتين
استهدفت طائرات مسيرة الكرملين مطلع أيار/مايو الفائت، في هجمات قالت موسكو إنها كانت تستهدف الرئيس بوتين، ودعا مسؤولون روس بعدها إلى قتل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي.
الهجمات داخل روسيا
تزايدت الهجمات داخل روسيا وخصوصا في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا إذ تعرضت منشآت روسية للقصف وقتل وجرح العديد من المدنيين، وأسفرت كذلك عن عدة توغلات تبناها ما يسمى "فيلق روسيا الحرة" الموالي لأوكرانيا.
أحرجت هذه الهجمات الجانب الروسي، ودعا بوتين المسؤولين إلى زيادة تأمين المناطق الحدودية.
معركة باخموت
كانت هذه المعركة بمثابة "أم المعارك" في الحرب الروسية الأوكرانية واستمرت 7 أشهر وانتهت بسيطرة مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة على المدينة في 22 أيار/مايو الماضي.
وصفت باخموت بأنها "مفرمة لحم" للقوات الروسية والأوكرانية، وهي معركة بدأت تظهر على جوانبها خلافات رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين مع وزارة الدفاع الروسية وطريقة إدارتها للحرب.
الهجوم الأوكراني المضاد
بدأ الهجوم الأوكراني في 8 حزيران/يونيو الفائت، لكنه فشل في تحقيق أهدافه حتى الآن، إذ صدمت مشاهد التدمير للآليات التي كان يعول الغرب عليها في هزيمة القوات الروسية كييف وحلفائها.
تقول أوكرانيا إنها حققت بعض التقدمات التي تصفها واشنطن بـ"الطفيفة".
تمرد فاغنر
في ظل انشغال روسيا في صد الهجوم الأوكراني المضاد، بدأت مجموعة "فاغنر" تمردًا على القيادة العسكرية في البلاد، بعد اتهام الجيش الروسي بقصف مواقع المجموعة في أوكرانيا يوم 23 حزيران/يونيو الماضي.
دخلت عناصر "فاغنر" الأراضي الروسية بناء على أوامر قائدها بريغوجين للزحف نحو موسكو من أجل معاقبة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وسيطرت بداية على مدينة روستوف.
انتهى التمرد خلال 24 ساعة بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
الخسائر البشرية والمادية
كانت فاتورة الحرب باهظة على أوكرانيا سواء من ناحية الخسائر البشرية أو المادية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أمس الجمعة، بمناسبة مرور 500 يوم على الحرب إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الحرب.
تسببت الحرب الطاحنة بتدمير البنى التحتية للبلاد حيث تقدر المؤسسات المالية العالمية أن أوكرانيا بحاجة إلى أكثر من 450 مليار دولار لإعادة الإعمار وربما يصل إلى تريليون دولار في الأشهر القادمة ما لم يحل السلام.
فيما تبقى الخسائر العسكرية غير معلنة من قبل طرفي الصراع.
الخطر النووي قائم
طوال الـ 500 يوم من الحرب، كان خطر استخدام الأسلحة النووية قائمًا، خصوصًا مع تصريحات المسؤولين الروس المتكررة حيال ذلك وآخرهم تصريح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري مدفيديف، الذي قال إن حرب أوكرانيا إما أن تنتهي بتوقيع اتفاق سلام أو حرب نووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع قبل شهرين اتفاقا مع بيلاروسيا الحليفة، لنشر وتخزين أسلحة نووية تكتيكية، في البلاد.
وظلت التهديدات بوقوع حرب نووية ديدن المسؤولين الروس خلال أشهر الحرب.
تداعيات عالمية
كان لحرب أوكرانيا تداعيات عالمية شديدة أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط والطاقة والفحم.
- ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع أسعار سلاسل التوريد.
- ارتفاع مستويات التضخم في غالبية الدول العالمية، لا سيما دول منطقة اليورو بسبب ارتفاع الأسعار، ما تسبب بالعديد من الاحتجاجات الشعبية كما حدث في فرنسا ورومانيا وبريطانيا والتشيك.
- واجهت العديد من الدول وعملاتها مشاكل كبيرة.
- مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة أو حرب نووية.