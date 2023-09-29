بوتين يشيد بمدانين أفرج عنهم للقتال في أوكرانيا وماتوا في المعارك‎

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسجناء الذين أفرج عنهم للقتال في صفوف القوات المسلحة الروسية ولقوا حتفهم في المعارك الدائرة على الجبهة في أوكرانيا.

وفي اجتماع مع عدد من العسكريين الذين تميزوا في القتال على الجبهة قال بوتين "إن المتطوعين الذين جاءوا إلى القوات المسلحة من سجونهم قاتلوا جنبا الى جنب مع مقاتلينا وماتوا".

واضاف بوتين: "قد لا تعلمون، لكن اليوم هو جنازة أحد هؤلاء الضحايا، لذلك، قبل أن نبدأ حديثنا، أقترح تكريم ذكراهم بدقيقة صمت".

وشدد الرئيس الروسي أن السجناء الذين تم تجنيدهم في القوات المسلحة الروسية "بذلوا حياتهم من أجل الوطن وسددوا دينهم للمجتمع"، مردفاً: "سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة عائلاتهم".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية فتحت باب التطوع للسجناء المدانين للمشاركة في الحرب مقابل الحصول على حريتهم بعد انتهاء المعارك وتطوع عدد كبير من السجناء ذو الاحكام العالية،كمتطوعين في وزارة الدفاع، وضمن عقود رسمية، لكن السلطات الرسمية لم تذكر أعدادهم فيما تقول أوكرانيا أن روسيا جندت الالاف منهم .