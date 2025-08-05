مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد تبدأ خلال أيام

كشفت وسائل إعلام إيرانية محسوبة على التيار الأصولي المتشدد، عن اقتراب بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة عقب الهجمات الأخيرة على الأراضي الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء "تابناك" التابعة لعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد الأسبق للحرس الثوري اللواء محسن رضائي، نقلًا عن مصادر مطلعة "إن المفاوضات قد تبدأ خلال منتصف شهر آب/ أغسطس ما يشير إلى احتمال انطلاقها الأسبوع المقبل".

وأضافت أنه "من المرجح أن تستأنف إيران نوعًا من الحوار مع الولايات المتحدة في النصف الثاني من أغسطس، ربما عبر مفاوضات غير مباشرة، وربما بمشاركة دول أخرى".

وتابعت "هذه المرة ستكون المفاوضات بعيدة عن وساطة سلطنة عمان، التي لعبت دورًا محوريًا في جولات سابقة"، موضحة أن "المفاوضات المقبلة قد تجري بشكل مباشر أو عبر قناة جديدة بديلة، وسط غموض يكتنف شكل الوساطة ومكان انعقادها".

وعقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المحادثات قبل تصعيد خطير تمثل في هجوم عسكري إسرائيلي-أمريكي مشترك على الأراضي الإيرانية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، هذا الهجوم طال منشآت حساسة في نطنز وفردو وأصفهان، أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، وأدى إلى تعليق الجولة السادسة من المحادثات التي كانت مقررة في حينها.

ويأتي هذا التحرك في سياق دولي متوتر، وسط جهود لخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، في ظل تحذيرات من انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.