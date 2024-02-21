بوتين: الجيش الروسي حقق "نقطة تحول" في الحرب مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيش بلاده تمكن من تحقيق "نقطة تحول" في أصعب قطاعات الجبهة.

جاءت تصريحات بوتين في حفل تقديم ميداليات وجوائز الدولة للوحدات العسكرية للقوات الجوية الفضائية الروسية، الذي يأتي بعد أيام من إعلان روسيا السيطرة على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية، في خطوة وصفت بأنها انتكاسة موجعة للجيش الأوكراني.

وتحدث بوتين عن "بطولة" مقاتلي القوات الجوية الفضائية الروسية، بالقول: "بفضل أعمالهم البطولية واستعدادهم الذي لا تشوبه شائبة، كان من الممكن تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة".

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول السيطرة على مدينة أفدييفكا، إلى أن هذا سيسمح بنقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وحمايتها من "الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف".