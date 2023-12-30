"ماكدونالدز" ماليزيا ترفع دعوى قضائية ضد حركة تروج لمقاطعة إسرائيل

ووفقا لأمر استدعاء صادر بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول أطلعت عليه "رويترز"، قالت شركة "جربانج" ألاف رستورانتس إن حركة "بي.دي.إس" في ماليزيا حرضت الجمهور على مقاطعة مطاعم "ماكدونالدز" في البلاد، مما أدى إلى خسائر في الأرباح وتقليل عدد العاملين بسبب عمليات الإغلاق وتقليل فترات العمل في منافذها.

وأكدت الشركة في بيان أمس الجمعة أنها رفعت الدعوى لحماية "حقوقها ومصالحها".

وردا على ذلك، قالت حركة "بي.دي.إس" إنها "تنفي بشكل قاطع" التشهير بشركة الوجبات السريعة وستترك الأمر للمحكمة.

وتهدف حركة "بي.دي.إس" إلى إنهاء الدعم الدولي "للقمع (الإسرائيلي) للفلسطينيين" والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.