فنلندا تقرر إغلاق نصف معابرها الحدودية مع روسيا

أعلنت الحكومة الفنلندية، أنها ستغلق ليل الجمعة السبت نصف معابرها الحدودية مع روسيا، متهمة موسكو بالسماح للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية بعبور الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين في مؤتمر صحفي: "اتخذت الحكومة قرار إغلاق معابر فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا عند الحدود بين فنلندا وروسيا"، فيما اتهم رئيس الوزراء بيتيري أوربو روسيا بالتصرف بشكل "خبيث".

وأعلنت فنلندا الثلاثاء أنها تدرس تقييد حركة المرور عبر حدودها مع روسيا أو حتى إغلاق نقاط العبور بين البلدين بعد زيادة عدد المهاجرين الداخلين إليها بشكل غير شرعي.

وقال أوربو: "استعدّينا لأنواع مختلفة من الأعمال الخبيثة من جانب روسيا، لذا فإن الوضع ليس مفاجئًا".