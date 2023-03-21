جدل بين إسرائيل وأوكرانيا حول تصنيف "فاغنر" الروسية تنظيمًا "إرهابيًّا"

إلا أن تصريحات سربتها وسائل الإعلام، نقلًا عن دبلوماسي أوكراني، كشفت أن كييف تطالب إسرائيل أيضًا بتصنيف قوات "فاغنر" الروسية "تنظيمًا إرهابيًا"، وفي المقابل تطالب إسرائيل أوكرانيا بالأمر ذاته بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.

وكان كوهين قد زار العاصمة الأوكرانية كييف، منتصف شباط/ فبراير الماضي، وشهدت الزيارة إعلان استئناف عمل السفارة الإسرائيلية في كييف، بكامل طاقتها، بعد عام من بدء الحرب الروسية – الأوكرانية.

ولفت موقع "bahazit"، الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي كان قد تعهد أمام نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وكذلك أمام الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بأن إسرائيل ستعمل على تعزيز دورها الداعم لأوكرانيا، مضيفًا أن استدعاء السفير الإسرائيلي يعني عدم ارتياح كييف بشأن السياسات الإسرائيلية.

ومدير مكتب نائب وزير خارجية أوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، السفير مكسيم صبح، هو من التقى السفير الإسرائيلي، وأبلغه أن موقف حكومة بلاده بشأن القرض البالغ 200 مليون دولار، أو استقبال مصابي الحرب لتلقي العلاج في إسرائيل، لم يشهد أي تقدم، حسبما أفاد الموقع العبري.

وأبلغ الدبلوماسي الأوكراني سفير إسرائيل بأن الحكومة في تل أبيب تطالب كييف بإعلان الحرس الثوري الإيراني "تنظيمًا إرهابيًا"، في وقت ترفض فيه الطلبات الأوكرانية المتكررة بشأن إعلان مجموعة "فاغنر" الروسية "كتنظيم إرهابي".