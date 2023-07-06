تقرير: إف-35.. طائرة قتالية غيّرت موازين القوى الإستراتيجية

جذبت الطائرة العسكرية المقاتلة من طراز "F-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اهتمام العديد من الدول، لما تتمتع به من مزايا وقدرات وتقنيات هائلة.

وتتعاون شركتا "لوكهيد مارتن" و"برات آند ويتني" في تصنيع المقاتلة ومكوناتها، كما تسهم 15 دولة في تمويل المشروع، وتسعى تركيا ودول أخرى للحصول على على هذه النسخة المتقدمة من الطائرات المقاتلة.

وحصلت بلجيكا وفنلندا وكوريا الجنوبية واليابان، ومؤخرًا إسرائيل على طائرات F 35، رغم أنها لم تشارك في تصنيع هذه الطائرة المتطورة. وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون أول دولة عربية تحصل على مقاتلات من طراز F 35، وذلك بعد توقيعها عقد صفقة مع الولايات المتحدة يتضمن شراء 50 مقاتلة من هذا النوع.