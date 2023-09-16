زعيم كوريا الشمالية يشيد بالطائرات الحربية الروسية "لتجاوزها التهديدات المحتمَلة"

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إعجابه بالتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الطيران الروسية "متجاوزة التهديدات الخارجية المحتملة" وذلك خلال زيارته لمصنع طائرات مقاتلة روسي.

و ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، أن كيم تفقد أمس الجمعة مصنعا للطائرات المقاتلة الروسية . والتقى كيم بطياري الاختبار في ورشة تجميع جسم الطائرة المقاتلة واستقل طائرة من طراز سو-57 للاستماع إلى شرح مفصل للمواصفات الفنية وأداء الطيران للطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.

وصعد الزعيم الكوري على متن طائرة من إنتاج المصنع للتعرف على أدائها وشاهد الرحلة التجريبية لطائرة مقاتلة من طراز سو-35.

ومن المتوقع أن يواصل الزعيم الكوري الشمالي زيارته لروسيا اليوم السبت، ومن المحتمل أن يزور مدينة فلاديفوستوك في شرق البلاد وقاعدة بحرية.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء. لكن الكرملين قال، أمس الجمعة، إن روسيا وكوريا الشمالية لم توقعا أي اتفاقيات بشأن المسائل العسكرية أو في أي مجالات أخرى خلال زيارة كيم لروسيا هذا الأسبوع.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الجمعة إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.