روسيا تتهم أمريكا بتقويض اتفاقيات ضبط انتشار الأسلحة

اتّهم الكرملين، واشنطن، اليوم الأربعاء، بتقويض اتفاقيات ضبط انتشار الأسلحة بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا لا تمتثل لآخر اتفاق بشأن التسلّح ما زال قائما، وهي معاهدة نيو ستارت.

وكان التوتر بين البلدين في ذروته قبل أن ترسل روسيا قوات إلى أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي، لتتدهور العلاقة أكثر مذاك.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بتعليق روسيا عمليات التفتيش وإلغائها المحادثات لكنها لم تتهم موسكو بزيادة الرؤوس النووية بما يتجاوز الحدود المتفق عليها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نعتقد بأن استمرار هذه المعاهدة مهم للغاية، في المقابل، نرى أن الولايات المتحدة دمّرت فعليا إطار العمل القانوني في مجال ضبط الأسلحة والأمن".

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في وقت سابق الأربعاء إن موسكو "تلتزم بشكل لا غبار عليه بالاتفاق وستواصل ذلك".

وأكد السفير أناتولي أنتونوف في بيان على صفحة السفارة في فيسبوك أن "المسؤولية عن التصعيد في قضايا نيو ستارت تتحملها واشنطن بالكامل".