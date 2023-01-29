تركيا تصدر تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
حذّرت أنقرة السبت مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد على ما يبدو على تحذيرات مماثلة من السفر إلى تركيا.
نصحت الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى مواطنيها بعدم حضور فعاليات جماهيرية وتجنّب الأماكن السياحية المكتظة في تركيا.
جاءت تلك التحذيرات على خلفية تصاعد التوترات الدبلوماسية المرتبطة برفض تركيا السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعربت أنقرة عن غضبها مؤخرًا من احتجاجات مناهضة للإسلام نظمها متطرف يميني سُمح له بحرق نسخ من القرآن أمام سفارتيها في ستوكهولم وكوبنهاغن.
وحذّرت وزارة الخارجية التركية من وجود "مستويات خطيرة من التعصب الديني والكراهية في أوروبا".
وقالت في بيان منفصل "وقعت مؤخرا اعتداءات لفظية وجسدية ضد أجانب وأعمال عنصرية في أنحاء الولايات المتحدة".
وقطعت فنلندا والسويد عقودًا من عدم الانحياز العسكري وتقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن طلب العضوية يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين.
وتركيا والمجر هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا على الطلبين حتى الآن.