تقرير: اعتقال عمران خان أثبت أن الجيش الباكستاني هو الدولة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أثبت أن الجيش هو الدولة، وكبار الضباط هم من يتخذون القرارات‎ في البلاد.

فحسب الصحيفة، قبل عقد من الزمان، شهدت باكستان أول انتقال سلمي للحكومات الديمقراطية، وكان هناك بعض الأمل بين بعض المحللين بأن نفوذ الجيش بدأ يتراجع في المشهد السياسي في البلاد.

ووفق الصحيفة، ثبت أن ذلك لم يدم طويلاً، وأبرزت الأحداث التي حصلت في الأسابيع الأخيرة كيف أن الجنرالات لا يزالون هم المحركون الرئيسيون لمؤسسة مدنية - عسكرية شهدت تقلبات عديدة.