هجمات بعد المفاوضات.. رسائل نارية بين موسكو وكييف

بعد ساعات فقط من انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، تبادلت الدولتان ضربات بطائرات مسيرة، استهدفت مواقع استراتيجية على جانبي خطوط التماس.

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وجاءت الهجمات في وقت كان يُفترض فيه أن تهدأ الأجواء ولو مؤقتًا وفقًا للمراقبين، في ظل الحديث عن "مؤشرات إيجابية" في بعض الملفات الإنسانية خلال جلسات الحوار الأخيرة.

وأكدت السلطات الروسية تعرض منشآت عسكرية ومطارات لهجمات أوكرانية بطائرات من دون طيار. وأعلنت كييف عن شن ضربات استهدفت قواعد ومنشآت لوجستية روسية، ردًا على تصعيد ميداني في جبهات القتال الشرقية.

وتزامن هذا التصعيد مع إعلان متبادل بشأن قرب التوصل إلى تفاهمات بشأن تبادل أسرى وتسليم جثامين، وهو ما يطرح تساؤلات عن حقيقة ما دار في إسطنبول، وما إذا كانت جولة التفاوض الأخيرة قد فشلت فعلًا، أو أنها ما زالت تحاول تثبيت حدٍّ أدنى من التفاهمات.

مكاسب

الأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، رامي القليوبي، يرى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن وصفها بالفاشلة، مشيرًا إلى أنها حققت بعض المكاسب الملموسة، لا سيما على الصعيد الإنساني.

وأضاف القليوبي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من أبرز ما أفرزته هذه الجولة هو الاتفاق على تبادل الأسرى، حيث تقرر إطلاق سراح 1200 أسير من كل طرف، بالإضافة إلى إعلان الجانب الروسي استعداده لتسليم حوالي 3000 جثمان من قتلى الحرب إلى الجانب الأوكراني.

واعتبر القليوبي أن هذه التطورات تشكّل اختراقًا ملموسًا في المسار الإنساني، حتى وإن لم تفضِ إلى أي تقدم سياسي، ومن وجهة نظر إنسانية، يمكن اعتبار الجولة ناجحة، مشددًا على أن ما جرى لا يرتقي إلى مستوى "مفاوضات سلام" فعلية.

وأضاف أنه لإجراء مفاوضات سلام حقيقية، لا بد من توافر ظروف سياسية وميدانية مناسبة، وهو ما لا نراه حاليًا، خاصة أن روسيا تواصل التقدم على الأرض، وأن أوكرانيا ما زالت تتمسك بمواقعها وتبدي قدرة واضحة على الصمود، لكنها لا تحقق إنجازات ميدانية تذكر.

وأكد القليوبي أن نتائج الجولة كانت متوقعة ولم تحمل مفاجآت تُذكر، معتبرًا أنها لم تفشل ولكنها لم تُحدث تحولًا نوعيًا في مسار النزاع، واصفًا المخرجات بأنها ضمن ما يمكن تسميته بـ"إدارة الأزمة" وليس حلها.

سيناريو متكرر

ومن جانبه، أكد الخبير في الشؤون الروسية، الدكتور نبيل رشوان، أن وصف الجولة الأخيرة من المفاوضات بالفشل ليس دقيقًا، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع اللقاءات التفاوضية لا يعني بالضرورة انهيار المسار الدبلوماسي.

وقال رشوان، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، إن الهجمات الأخيرة، بما في ذلك استهداف الطائرات الاستراتيجية، تزامنت مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وهو سيناريو سبق أن تكرر خلال جولات سابقة، مما يفقده صفة "الاستثناء" أو "التعطيل".

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التغيير في مسار الحرب

وتابع: "هذه الجولة، وكذلك الجولات التي قد تليها، ليست مرشحة لإحداث تغيير جذري في مسار الحرب، لكونها تركز أساسًا على الملفات الإنسانية، خصوصًا قضية الأسرى، والتعاون مع بعض دول البلطيق في ملف استعادة الأطفال الذين تقول أوكرانيا إن روسيا نقلتهم من الأراضي التي احتلتها".

وأشار المحلل السياسي إلى أن المحادثات الجارية تناقش ملفات تتعلق بالأسرى والجرحى والمرضى وحتى بعض المدنيين، مؤكدًا أن هذه الموضوعات تُبحث بعيدًا عن حسابات الميدان، ولا تستهدف وقف إطلاق النار، بل تسعى لإغلاق بعض الملفات الاجتماعية والإنسانية المعقدة.

وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الفريق التفاوضي الأوكراني، ومنها تولّي وزير الدفاع السابق رئاسة الوفد بعد تعيينه سكرتيرًا لمجلس الأمن القومي، لم تؤثر سلبًا على مسار المحادثات، مرجحًا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق قريب بشأن تبادل الأسرى.