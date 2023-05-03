الشرطة البريطانية تعلن اعتقال رجل يشتبه بأنه مسلح قرب قصر باكينجهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، اعتقال رجل "يشتبه بأنه مسلّح"، اقترب من سياج قصر باكينجهام، وألقى أغراضًا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة، أن "طوقًا أمنيًا ضُرب بعدما عُثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة"، مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيًا.

وأوضحت الشرطة، أن المشتبه به اعتُقل، نحو الساعة 19:00 (18:00غرينتش)، علمًا بأن التوقيف يأتي قبل أيام قليلة من تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في مراسم سيحضرها ملوك وكبار القادة من حول العالم.

وجاء في بيان لقائد شرطة لندن جوزيف ماكدونالد، أن "شرطيين عمدوا فورًا إلى اعتقال الرجل" الذي وُضع قيد الاحتجاز لدى الجهاز.

وتابع ماكدونالد: "لم ترد أي تقارير عن إطلاق نار أو إصابات سواء في صفوف العناصر أو العموم". مضيفًا أن "شرطيين لا يزالون في الموقع والتحقيقات مستمرة".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الملك تشارلز، البالغ من العمر 74 عامًا، لم يكن في القصر وكذلك زوجته كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا.