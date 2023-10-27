الدنمارك تقدّم مشروع قانون لحظر حرق القرآن

قدّمت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون معدلاً لحظر حرق القرآن على أراضيها، بعدما قُوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.

وقالت وزارة العدل في بيان، "لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد".

وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.

وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني.