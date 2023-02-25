بايدن عن خطة السلام الصينية: "غير عقلانية" يصفق لها بوتين

وأضاف بايدن في حديثه للقناة في الذكرى السنوية الأولى للحرب أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصفق لها، فكيف يمكن أن تكون جيدة".

وقال "لم أر شيئا في الخطة من شأنه أن يشير إلى أن هناك شيئا سيكون مفيدا لأي شخص غير روسيا في حالة اتباع الخطة الصينية".