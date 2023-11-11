كييف تتعرّض لهجوم جويّ مع سماع دوي انفجارين
قال شهود من رويترز إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرّضت لهجوم جويٍّ، اليوم السبت، مع سماع دوي انفجارين.
وحثت سلطات المدينة السكان على البقاء في ملاجئ.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.
يأتي ذلك بعد يوم من زيارة مفاجئة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المقر العام للجيش الروسي، الذي يشرف على العملية في أوكرانيا في روستوف، هي الثانية له في أقل من شهر، بحث خلالها مع كبار القادة العسكريين الحرب في أوكرانيا، بحضور وزير الدفاع سيرغي شويجو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.