كييف تتعرّض لهجوم جويّ مع سماع دوي انفجارين

قال شهود من رويترز إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرّضت لهجوم جويٍّ، اليوم السبت، مع سماع دوي انفجارين.

وحثت سلطات المدينة السكان على البقاء في ملاجئ.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.